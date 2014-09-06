Ни одна третья страна не имеет права ветировать расширение НАТО - Расмуссен
00:00, 06 сентября 2014Политика
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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявляет, что политика открытых дверей НАТО остается неизменной, и ни одна третья страна не имеет права ветировать это.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Ньюпорте в рамках саммита НАТО Расмуссен сказал: «Политика открытых дверей была историческим успехом НАТО. Это позволило нам продвигаться вперед к целостной, свободной и мирной Европе. Двери НАТО остаются открытыми. Каждая страна будет оценена по ее заслугам. Ни одна третья страна не должна ветировать расширение НАТО».
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По словам генсека Альянса, каждая страна, которая претендует на членство в НАТО, должна выполнить работу в разных сферах. «И мы окажем поддержку, в которой они нуждаются», - отметил Расмуссен.
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