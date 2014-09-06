НАТО не принимало решений по пересмотру Основного акта о сотрудничестве с Россией – Расмуссен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Расмуссен заявил сегодня на пресс-конференции в рамках саммита НАТО.

Он отметил, что на заседании союзники «подтвердили свои обязательства по архитектуре безопасности в Европе, которая базируется на правилах».

«Мы все с этим соглашаемся, и призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках этой системы безопасности, которая базируется на правилах в Европе. Мы не принимали никаких решений, которые отходят от основного акта Россия-НАТО», - заявил он.

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Генсек альянса отметил, что НАТО будет соблюдать принципы этого документа в то время, как Россия их нарушает.

Говоря о сигнале России, который направил саммит НАТО, генсек альянса выразил мнение, что принятое решение о Плане действий относительно готовности «посылает очень четкий сигнал России, что мы преданы обязательствам сделать все необходимые шаги для предоставления эффективной защиты и безопасности нашим союзникам».

«Вы увидите больше видимого присутствия (НАТО) на востоке. Это очень сильный сигнал России», - отметил Расмуссен.

Накануне саммита НАТО Польша, Латвия, Литва, Эстония и Канада предложили разорвать Основной акт о сотрудничестве России и НАТО. Такое решение позволило бы увеличить количество военных, которых альянс может размещать на территориях государств восточной Европы.