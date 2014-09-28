Во время сноса памятника Ленину в Харькове пострадал один активист
23:57, 28 сентября 2014Политика
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В Харькове в процессе демонтажа митингующими памятника Ленину на площади Свободы пострадал один из активистов.
Во время сноса памятника Ленину в Харькове пострадал один активист / facebook.com
Мужчина получил травму глаза в результате того, что лопнул трос, которым памятник пытались стянуть с постамента.
Харьков.Раненый патриот pic.twitter.com/hqmzmWXa2W
— IT Sector Харьков (@itsector) Вересень 28, 2014
По словам медиков, сообщают пользователи Твиттера, с мужчиной "все хорошо".
Сначала ноги железного монумента распилили болгаркой, после чего тросом стащили Ленина с постамента.
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Перед этим на гранитном постаменте памятника перфоратором выбили слова "Слава Україні".
Губернатор Харьковской области Игорь Балута ранее заявлял, что памятник не должен находится на центральной площади города, однако снести его необходимо цивилизованно.
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