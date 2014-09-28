Силовики отразили очередную атаку боевиков возле Дебальцево и аэропорта в Донецке

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, за сутки позиции силовиков были обстреляны возле города Счастье Луганской области.

Взрывы от мин также раздаются возле Луганской ТЭС.

Огневые налеты осуществляются на окраине Дебальцево, Донецкого аэропорта и поселка Пески, где украинские военнослужащие продолжают удерживать позиции.

Кроме того, с утра боевики активизировали свою деятельность в районе трассы Луганск-Артемовск, а также в пригородах Горловки. В приграничных районах действуют диверсионно разведывательные группы боевиков.

Читайте такжеБоевики возобновили обстрелы Счастья - глава Луганской ОГАЗа прошедшие сутки среди украинских военных потерь нет, добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, за сутки боевики как минимум 14 раз нарушили режим прекращения огня.