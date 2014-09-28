Силовики отразили очередную атаку боевиков возле Дебальцево и аэропорта в Донецке
Боевики активно продолжают обстреливать позиции сил АТО.
Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, за сутки позиции силовиков были обстреляны возле города Счастье Луганской области.
Взрывы от мин также раздаются возле Луганской ТЭС.
Огневые налеты осуществляются на окраине Дебальцево, Донецкого аэропорта и поселка Пески, где украинские военнослужащие продолжают удерживать позиции.
Кроме того, с утра боевики активизировали свою деятельность в районе трассы Луганск-Артемовск, а также в пригородах Горловки. В приграничных районах действуют диверсионно разведывательные группы боевиков.
Читайте такжеБоевики возобновили обстрелы Счастья - глава Луганской ОГАЗа прошедшие сутки среди украинских военных потерь нет, добавили в пресс-центре.
Как сообщал УНИАН, за сутки боевики как минимум 14 раз нарушили режим прекращения огня.