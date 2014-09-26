Дело о расстреле Майдана: отпущенный под домашний арест подозреваемый не явился в суд
Бывший сотрудник «Беркута» Дмитрий Садовник, который подозревается в расстрелах на Майдане, не явился сегодня на заседание Апелляционного суда Киева, где рассматривается дело об изменении ему меры пресечения по жалобе прокуратуры.
Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание началось, однако сразу же коллегия судей объявила технический перерыв в связи с неявкой Садовника.
Тем временем в зале суда продолжаются споры и ссоры между бывшими «беркутовцами» и майдановцами.
Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киеве изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест командиру роты специального назначения полка милиции особого назначения "Беркут" при ГУ МВД Украины в Киеве, который подозревается в расстреле 39 участников акций протеста на ул. Институтской в городе Киеве.
Читайте такжеСиловики с желтыми повязками на Институтской были со спецроты «Беркута» - они убили 17 человекГенпрокуратура подготовила на это решение апелляционную жалобу, которую суд должен был рассмотреть 25 сентября.
Однако вчера, 25 сентября, подозреваемый Садовник в суде заявил, что его адвокат неожиданно заболел, и поэтому он попросил суд перенести заседание в связи с болезнью адвоката.
Вместе с тем представители прокуратуры и адвокаты потерпевших по делу Садовника настаивали, чтобы обвиняемому суд предоставил государственного адвоката в связи с тем, что срок рассмотрения апелляции всего три дня.
Суд назначил Садовнику государственного адвоката и перенес на 26 сентября рассмотрение апелляционной жалобы.
Засідання суду 25 вересня.