Дело о расстреле Майдана: отпущенный под домашний арест подозреваемый не явился в суд

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание началось, однако сразу же коллегия судей объявила технический перерыв в связи с неявкой Садовника.

Тем временем в зале суда продолжаются споры и ссоры между бывшими «беркутовцами» и майдановцами.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киеве изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест командиру роты специального назначения полка милиции особого назначения "Беркут" при ГУ МВД Украины в Киеве, который подозревается в расстреле 39 участников акций протеста на ул. Институтской в городе Киеве.

Читайте такжеСиловики с желтыми повязками на Институтской были со спецроты «Беркута» - они убили 17 человекГенпрокуратура подготовила на это решение апелляционную жалобу, которую суд должен был рассмотреть 25 сентября.

Однако вчера, 25 сентября, подозреваемый Садовник в суде заявил, что его адвокат неожиданно заболел, и поэтому он попросил суд перенести заседание в связи с болезнью адвоката.

Вместе с тем представители прокуратуры и адвокаты потерпевших по делу Садовника настаивали, чтобы обвиняемому суд предоставил государственного адвоката в связи с тем, что срок рассмотрения апелляции всего три дня.

Суд назначил Садовнику государственного адвоката и перенес на 26 сентября рассмотрение апелляционной жалобы.

Засідання суду 25 вересня.