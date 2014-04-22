Подозреваемого в расстрелах на Майдане командира "Беркута" взяли под стражу

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей бывшему командиру столичной роты расформированного спецподразделения МВД “Беркут” майору Дмитрию Садовнику, который подозревается в расстреле людей на Майдане в феврале.

Об этом УНИАН сообщили в суде, отметив, что таким образом удовлетворено соответствующее ходатайство прокуратуры.

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При этом в суде не уточнили, в связи с чем Садовнику была изменена мера пресечения, отметив, что коллегия судей по этому поводу огласила только резолютивную часть.

Как известно, в начале апреля Печерский райсуд Киева отправил Садовника под домашний арест.