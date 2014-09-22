Адвокаты Небесной сотни требуют отстранения судьи Печерского суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокаты “Небесной Сотни” заявили на пресс-конференции.

В частности, адвокат Тарас Гаталяк отметил: “Несмотря на собранные следствием доказательства, которые подтверждают вину Садовника, судья Волкова выносит такое решение. Поэтому я хочу обратиться к высшему руководству государства, к президенту Украины, к Верховной Раде, к Генеральной прокуратуре принять все соответствующие меры, чтоб привлечь к ответственности судью Волкову, которая вынесла, на наш взгляд, неправосудное решение”.

Гаталяк отметил, что сейчас сложилась такая ситуация, что не только судья Волкова, но и другие судьи, которые во время Майдана выносили сомнительные решения, возвращаются к судейской практике: “Сейчас к своей работе возвращаются бывшие судьи, которые обслуживали режим Януковича. У нас есть информация, что будет возвращена председатель Печерского суда Инна Отрош, также остались ненаказанными судьи и прокуроры, которые зимой судили автомайдановцев. Ни один прокурор или судья со времен Майдана не привлечен к ответственности”.

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Другая представительница защитников “Небесной Сотни” Евгения Закревская отметила, что судья Волкова вынесла относительно “беркутовца” Садовника решение, позволяющее ему бежать из страны. Она объяснила, что обязательство находиться дома, то есть домашний арест, действует для Садовника только ночью, а днем он может находиться где угодно, в том числе ему не ограничено право покинуть страну.

В свою очередь защитница “Небесной Сотни” адвокат Елена Сотник подозревает, что спускать на тормозах дела, связанные с Майданом, - это уже стало тенденцией: “У нас начали возникать разные сомнения, потому что мы (адвокаты “Небесной Сотни” - УНИАН) многократно предлагали свою помощь, просили привлечь иностранных экспертов. Международные эксперты были готовы нам помогать бесплатно. И мы об этом говорили в ГПУ, но нас не услышали».

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«У нас также есть странное дело, которое уже находится в суде, — дело об убийстве журналиста Веремея. Судебные заседания по этому делу закрытые: ни адвокаты не могут ничего прокомментировать, ни общественность не может посетить судебное заседание. Все это вызывает определенные сомнения”, - подчеркнула защитник.

Также Сотник отметила, что Генеральная прокуратура по непонятным причинам приняла решение о приостановлении следствия в рамках уголовного дела об избиении студентов 30 ноября прошлого года: “Буквально неделю тому назад было приостановлено следствие: Генпрокуратура вынесла постановление о приостановлении следствия. В то время, когда двое из пяти подозреваемых находятся в Киеве. При этом ГПУ не представила никаких обоснований своего шага. Мы подали апелляционную жалобу на это решение прокуратуры, и суд отменил эти постановления, и мы надеемся, что Генпрокуратура возобновит следствие”.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Генеральная прокуратура Украины заявляла, что возмущена решением Печерского районного суда об освобождении из-под стражи командира роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут» при ГУ МВД Украины в г. Киеве, подозреваемого в расстреле 39 участников акций протеста на ул. Институтской в городе Киеве, и подготовила апелляционную жалобу на указанное решение.