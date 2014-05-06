После событий в Одессе 2 мая 48 человек пропали без вести, а в моргах до сих пор лежат неопознанные трупы

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Напомним, что вчера утром город прощалось с погибшими во время кровавых событий 2 мая. Хоронили шестерых, в том числе и депутата областного совета Вячеслава Маркина, которого часто можно было увидеть на митингах Антимайдану. Читайте такжеСтали известны имена 36 погибших в столкновениях в Одессе

Кроме 46 погибших, сегодня сообщили еще о 48 пропавших без вести. В моргах - два десятка тел остаются неопознанными. Виновными в трагедии, произошедшей в выходные, одесситы называют, в частности губернатора Немировского и полковник Дмитрия Фучеджи, который в эти дни руководил одесской милицией.

Сейчас он отстранен от исполнения обязанностей, но его пока не уволили. Тем временем, от новоназначенного руководителя милиции Ивана Катеринчука горожане требуют найти и наказать виновных в массовой гибели людей.

2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором было многой людей, начался пожар.

По последним данным, в Одессе 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибло 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.