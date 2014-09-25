В районе Дебальцево задержали Мерседес с "заблудившимися" боевиками-разведчиками
09:55, 25 сентября 2014Политика
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24 сентября, в 20.00 на блокпосту в районе Дебальцево украинскими военнослужащими были задержаны и переданы военной контрразведке двое разведчиков на грузовом автомобиле «Мерседес».
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"В 20 часов 24 сентября на блокпосту в районе Дебальцево украинскими военнослужащими задержаны и переданы военной контрразведке двое перевозчиков на грузовом автомобиле Мерседес. Во время обыска автомобиля было обнаружено: РПГ, гранаты для подствольного гранатомета, патроны различного калибра для стрелкового оружия. Предварительно установлено, что груз планировалось доставить из Красного Луча в Дебальцево обходным маршрутом, но водитель заблудился и попал на блок пост АТО", - сообщили в пресс-центре.
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