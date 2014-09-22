Боевики обстреляли блокпост возле Попасной на Луганщине

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, блокпост расположен возле автозаправки «Параллель» в Попасной Луганской области.

В общей сложности боевики произвели 5 выстрелов. Пострадавших нет.

Читайте такжеБоевики возобновили штурм аэропорта в ДонецкеКак сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по итогам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9-ти пунктов, в которых содержится запрещение на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

Между тем, боевики и российские войска продолжают игнорировать договоренность. За минувшие сутки боев они обстреляли позиции украинских военных сил не меньше 40 раз.