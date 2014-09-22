Боевики возобновили штурм аэропорта в Донецке
10:06, 22 сентября 2014Политика
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Боевики в Донецке этой ночью снова штурмовали аэропорт.
REUTERS
Об этом сообщает ТСН.
По сообщению жителей Донецка, новая атака на донецкий аэропорт началась с 10-ти вечера. За ночь его штурмовали несколько раз - жители близлежащих районов слышали залпы тяжелого оружия. Из города стреляли по аэропорту из "Градов".
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Ночью боевики возобновили штурм донецкого аэропорта
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