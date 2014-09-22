Боевики возобновили штурм аэропорта в Донецке

Об этом сообщает ТСН.

По сообщению жителей Донецка, новая атака на донецкий аэропорт началась с 10-ти вечера. За ночь его штурмовали несколько раз - жители близлежащих районов слышали залпы тяжелого оружия. Из города стреляли по аэропорту из "Градов".

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