В нескольких районах Донецка слышны залпы орудий и взрывы

20:42, 21 сентября 2014
Общество
0 0

В Донецке в настоящее время обстановка стабильно напряженная, во многих районах слышны отдаленные залпы и взрывы.

REUTERS

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. В сообщении также отметили, что в течение дня бригадами электрических сетей было восстановлено энергоснабжение 7 трансформаторных подстанций. Специалисты ПЭС «Энергоуголь» завершают работы по подключению более чем 20 подстанций. Но, в горсовете констатировали, что в трех районах города сейчас ограничено водоснабжение. Связано это с повреждением водовода в Куйбышевском районе, через который подается вода на водоузел.

Читайте такжеНочью боевики снова обстреляли Донецк, ранены 2 мирных жителя

КП «Донецкгорводоканал» делает все возможное, чтобы обеспечить водоснабжение жителей из запасов в резервуарах. Ориентировочно вода будет подаваться потребителям Ленинского, Куйбышевского и частично Киевского районов (площадь Привокзальная) с 19 до 21 часа, заключили в горсовете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter