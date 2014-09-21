В нескольких районах Донецка слышны залпы орудий и взрывы

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. В сообщении также отметили, что в течение дня бригадами электрических сетей было восстановлено энергоснабжение 7 трансформаторных подстанций. Специалисты ПЭС «Энергоуголь» завершают работы по подключению более чем 20 подстанций. Но, в горсовете констатировали, что в трех районах города сейчас ограничено водоснабжение. Связано это с повреждением водовода в Куйбышевском районе, через который подается вода на водоузел.

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КП «Донецкгорводоканал» делает все возможное, чтобы обеспечить водоснабжение жителей из запасов в резервуарах. Ориентировочно вода будет подаваться потребителям Ленинского, Куйбышевского и частично Киевского районов (площадь Привокзальная) с 19 до 21 часа, заключили в горсовете.