Порошенко назвал причину трагедии под Иловайском

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время интервью украинским телеканалам.

Порошенко отметил, что ”сдача позиций позволила взять (украинских военнослужащих - УНИАН) в окружение”.

”Второе, - я сейчас уже могу об этом сказать, - ударная группировка, которая должно была подойти, по восстановлению боеспособности, задержалась на три дня. Три дня продержаться”, - сказал он.

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Президент отметил, что ”если бы она подошла по плану, наши действия кардинально отличались бы”.

”Я готов к тому, чтобы делать выводы из объективного расследования. Заказаны все экспертизы”, - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что одной из приоритетных реформ является реформа оборонного сектора, которую должны презентовать в ближайшее время.