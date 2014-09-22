Порошенко назвал причину трагедии под Иловайском
Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что ”ударная группировка” задержалась на три дня с помощью под Иловайском.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время интервью украинским телеканалам.
Порошенко отметил, что ”сдача позиций позволила взять (украинских военнослужащих - УНИАН) в окружение”.
”Второе, - я сейчас уже могу об этом сказать, - ударная группировка, которая должно была подойти, по восстановлению боеспособности, задержалась на три дня. Три дня продержаться”, - сказал он.
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Президент отметил, что ”если бы она подошла по плану, наши действия кардинально отличались бы”.
”Я готов к тому, чтобы делать выводы из объективного расследования. Заказаны все экспертизы”, - сказал Порошенко.
Он также подчеркнул, что одной из приоритетных реформ является реформа оборонного сектора, которую должны презентовать в ближайшее время.