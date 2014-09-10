Военные прокуроры допрашивают руководителей подразделений по событиям под Иловайском

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема сказал в комментарии журналистам перед расширенным заседанием Кабмина.

“Это были объективные обстоятельства в результате российской агрессии, которую мы не ожидали, это были просчеты руководителей военных подразделений. Сейчас военные прокуроры, в том числе главный военный прокурор, находятся в Днепропетровске. Они вызывают на допрос руководителей этих секторов и проводят допросы. В том числе Муженко, Литвина и остальных руководителей Вооруженных сил Украины высшего звена”, - сказал Ярема.

Читайте такжеКомбаты добровольческих батальонов назвали причиной "иловайской трагедии" предательство руководства АТОКроме того, он отметил, что в отношении незаконных продаж оружия возбуждено много уголовных производств. В частности, несколько из них касаются приведения Вооруженных сил Украины к понижению боеспособности.

“Мы расследуем одно общее уголовное производство, в рамках которого исследуем деятельность министров обороны, в том числе 2000-х годов: начиная с 2001, 2003 годов”, - сказал он.