На Тернопольщине Правый сектор "уволил" чиновника, после чего затолкал в мусорный бак

Как сообщил УНИАН председатель областной организации «Правого сектора» Василий Лабайчук, активисты организации таким образом провели «люстрацию» чиновника в связи с тем, что он на своих страницах в социальных сетях активно поддерживал и распространял сепаратистские, антиукраинские лозунги и символику, был участником антимайдана.

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«Он получил должность во времена президентства Януковича, будучи активным сторонником режима и членом Партии регионов. Странным кажется то, что через полгода после ликвидации преступного режима такие люди, как Федак, остаются на своих должностях. Поэтому активисты «Правого сектора» по своему решили эту проблему, заставив чиновника написать заявление об увольнении по собственному желанию и предложив ему новое рабочее место», – объяснил мотивы совершенного сегодня Лабайчук.

Он добавил, что подобные акции будут неодиночными.

Все вышеназванные события активисты «Правого сектора» сняли на видео и разместили его в Интернете.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября активисты одесской региональной организации «Правого сектора» затолкали в мусорный бак чиновника Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, который подозревается в получении взятки на сумму более 500 тыс. грн.