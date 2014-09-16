Побывавший в мусорном баке нардеп перед голосованием за люстрацию: "Если мы этого не сделаем, это сделает толпа"
20:01, 16 сентября 2014Политика
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Сегодня в Верховной Раде накануне голосования по закону о люстрации народный депутат Виталий Журавский настойчиво призвал коллег принять документ.
Журавский призвал голосовать за люстрацию / Скриншот
Об этом сообщил в Facebook Дмитрий Чигрин.
"Если мы этого не сделаем, это будет делать толпа. Поверьте мне, это намного страшнее", - процитировал он Журавского.
Как сообщал УНИАН, сегодня митингующие под зданием украинского парламента бросили Журавского в мусорный бак.
Справка УНИАН. Журавский известен как автор скандального проекта Закона о клевете, который вызвал волну протестов среди журналистов. По результатам ежегодного исследования Института массовой информации и Независимого медиа-профсоюза, попал в десятку крупнейших врагов украинской прессы в 2012-2013 годах.
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