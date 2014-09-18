Боевики отпустили из плена заместителя мэра Лисичанска - СНБО

Боевики отпустили из плена заместителя Лисичанского городского головы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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«Вчера боевики так называемой ЛНР освободили из плена заместителя Лисичанского городского головы Головнёва, о захвате которого мы сообщали ранее. В настоящее время он находится по месту постоянного проживания. Обстоятельства задержания и его освобождения выясняются", - сказал Лысенко.