После боев аэропорт Донецка не пригоден для приема самолетов

Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос, возможна ли передислокация российской авиации в Донецк.

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"На аэродромах вдоль границы с Украиной со стороны Российской Федерации уже находится авиация. После учений, которые там проходили, она никуда не делась. Относительно передислокации в донецкий аэропорт, то сейчас он не приспособлен, чтобы принимать какие-либо летательные аппараты", - сказал Андрей Лысенко.

Он отметил, что кроме приема самолетов их нужно еще и обслуживать. "Поэтому никакой площадки для спортивных самолетов просто не хватит", - отметил спикер СНБО.