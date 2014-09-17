Украинские военные выложили видео разрушенного донецкого аэропорта

Как утверждает автор ролика, представившийся украинским силовиком, военные продолжают держать оборону аэропорта.

Читайте такжеСНБО: Аэропорт Донецка - плацдарм для освобождения города от боевиковСъемка запечатлела здание аэропорта с выбитыми стеклами и разбитый напополам самолет.

Как сообщал УНИАН, в районе донецкого аэропорта уже несколько дней не прекращаются бои. В частности, сегодня стало известно, что боевики начали новый штурм.