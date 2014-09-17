Украинские военные выложили видео разрушенного донецкого аэропорта
14:34, 17 сентября 2014Политика
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В сети появилось видео разрушенного аэропорта Донецк имени Сергея Прокофьева.
Военные продолжают держать оборону / Скриншот
Как утверждает автор ролика, представившийся украинским силовиком, военные продолжают держать оборону аэропорта.
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Как сообщал УНИАН, в районе донецкого аэропорта уже несколько дней не прекращаются бои. В частности, сегодня стало известно, что боевики начали новый штурм.
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