СМИ: боевики начали новый штурм донецкого аэропорта

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. Там отметили, что в связи с напряженной обстановкой в районе аэропорта автобусный маршрут № 73 временно следует до Шахтерской площади.

Между тем, как сообщает сайт 62.ua со ссылкой на информацию местных жителей в соцсетях, в районе аэропорта видно 2 очага из которых идет черный дым, один из пожаров очень большой.

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"Столб дыма со стороны Спартака, второй пожар - поле между "Метро" и Спартак. Дальше взлетная полоса возле Веселого, весь горизонт в дыму", - информируют очевидцы.

"Донецк - особый статус это хорошо, теперь утром просыпаюсь от "законной" артиллерии", - пишут дончане в соцсетях.

"Недоброе утро в Донецке. Путиловка - слышно как свистит над головой", "10-15 мин назад слышала, как отработал "Град", пару минут назад - минометный обстрел, между вылетом снаряда и посадкой всего 3 сек", - сообщают жители города.

Кроме этого, пресс-служба горсовета сообщила, что минувшая ночь в Донецке прошла относительно тихо, в некоторых районах, по сообщениям жителей, раздавалась звуки выстрелов из стрелкового оружия.