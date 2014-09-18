Суд Чернигова запретил деятельность облорганизации партии "Русский блок"

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Черниговской области. "Как было установлено в ходе проведенной прокурорской проверки, свою деятельность черниговская областная организация партии "Русский блок" осуществляла с нарушением законодательства Украины", - говорится в сообщении.

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В частности, проверкой установлено отсутствие организации и ее руководства по их местонахождению. На основании составленного соответствующими органами акта государственным регистратором была внесена запись об этом в государственный реестр. Согласно украинскому законодательству, это является основанием для судебного решения о прекращении юридического лица. Прокуратурой области было подготовлено соответствующее исковое заявление, которое суд удовлетворил.