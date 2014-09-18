У Ляшко появился новый "Мерседес" элит-класса - СМИ

Журналисты увидели, как политик садится в новенький "Мерседес" стоимостью не менее миллиона гривен, сообщает ТСН.

В новое авто депутат садится со всеми признаками конспирации, проехавшись перед этим 200 м в обычном микроавтобусе.

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Уже на расстоянии Ляшко ждал его элитный транспорт.

Ранее Ляшко ездил на элитном английском внедорожнике, который обещал продать и деньги отправить в АТО. А волонтеру Бессоновой Валентине обещал подарить бронированный автомобиль, чего и до сих пор не сделал.