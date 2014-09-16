В ПР объяснили, почему поддержали президентские законы

«Фракция ПР приняла решение поддержать сегодняшнюю ратификацию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Фракция также приветствует инициативу господина Фюле о гармонизации отношений со всеми нашими сегодняшними и завтрашними партнерами», - сказал Борис Колесников.

Также политик сравнил сегодняшнее положение дел в Украине с ситуацией в послевоенной Европе. И призвал международное сообщество помочь нашей стране.

«Фракция ПР также хочет обратиться ко всем сегодняшним и завтрашним партнерам Украины со словами, которые 5 июня 1947 года в Гарварде произнес госсекретарь США Джордж Маршалл: «США на первый взгляд выгоднее всего продавать товары и услуги Европе. Но она разрушена и европейцам нечем заплатить за эти товары и услуги. Поэтому США должны поступить прагматичнее и дать помощь Европе на долгие годы безвозмездно. Иначе есть угроза демократии и свободе». Я хотел бы сказать нашим партнерам, что в Украине ситуация такая, как после Второй Мировой войны в Европе. И поэтому мы поддерживаем ассоциацию и поручаем Кабинету министров добиться для Украины четырех степеней свободы: товаров, услуг, труда и капитала. Украина заканчивается не в наших географических границах, Украина заканчивается там, где заканчиваются ее экономические интересы. А значит, и интересы всего украинского народа», - подчеркнул Борис Колесников.