ФСБ провела обыск в квартире члена Меджлиса, искали оружие и запрещенную литературу - Чубаров

Об этом в соцсети написал лидер Крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В Крыму – новые обыски! Сегодня ранним утром в квартиру члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева ворвались ФСБ-шники в сопровождении вооруженных автоматчиков в балаклавах. В это время в квартире, кроме самого Эскендера, находились также его жена Зарема и двое малолетних детей, одному из которых 4 года, второму – 6 месяцев", - написал Чубаров. Читайте такжеКрымская активистка Богуцкая рассказала о вчерашнем обыске в ее доме, обвинениях и допросе

Предъявив постановление с уже ставшим для Крыма дежурным перечнем – «оружие, запрещенная литература» и в присутствии двух приведенных с собою «понятых», непрошенные гости перерыли все вещи в доме, включая и детские игрушки, говорится в сообщении.

В ходе обыска ФСБ-шники изъяли и унесли с собой ноутбук и системный блок от стационарного компьютера, отметил Чубаров.