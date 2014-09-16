За сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военных

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"По состоянию на 9.00 за минувшие сутки погибли трое, ранены два украинских военнослужащих", - сказал Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, спикер информцентра СНБО рассказал, что за минувшие сутки из плена были освобождены 12 украинских силовиков. "После длительных и напряженных переговоров с террористами освободил пятерых пограничников, захваченных во время боев под Новоазовском 25 августа, троих военных вооруженных сил и четверых бойцов Национальной гвардии", - сказал Андрей Лысенко.