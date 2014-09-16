Из плена террористов освобождены 12 украинских силовиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, межведомственный центр по освобождению пленных, который действует под эгидой СБУ, во исполнение Мирного плана президента Украины прилагает максимальные усилия для освобождения заложников.

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Лысенко отметил, что «вчера, после продолжительных и напряженных переговоров террористы освободили пятерых пограничников, которые были захвачены во время боев под Новоазовском 25 августа, трех военных Вооруженных сил Украины и четырех военных Национальной гвардии. Военнослужащие доставлены в безопасное место им оказана психологическая помощь».