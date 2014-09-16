ООН: Число жертв на Донбассе превысило 3100 человек

Об этом говорится в отчете УКГВ ООН, который цитирует ZN.UA.

"В восточной Украине по состоянию на 11 сентября 3171 погибли (в том числе не менее 27 детей) и 8061 получили ранения (в том числе не менее 56 детей) ", - говорится в отчете.

Читайте такжеИз Крыма и Донбасса выехали свыше 310 тысяч человек - ООН

Сообщается также о 262,9 тыс. внутренних переселенцах и 366,8 тыс. бежавших в соседние страны по состоянию на 12 сентября.

Ранее в ООН признавали, что реальное число переселенцев намного больше и может превышать 1 млн, так как многие внутренние переселенцы предпочитают не регистрироваться.