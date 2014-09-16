ООН: Число жертв на Донбассе превысило 3100 человек
08:33, 16 сентября 2014Политика
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По данным ООН, с начала конфликта на Востоке Украиныв результате боевых действий погибли более 3,1 тысяч людей.
REUTERS
Об этом говорится в отчете УКГВ ООН, который цитирует ZN.UA.
"В восточной Украине по состоянию на 11 сентября 3171 погибли (в том числе не менее 27 детей) и 8061 получили ранения (в том числе не менее 56 детей) ", - говорится в отчете.
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Сообщается также о 262,9 тыс. внутренних переселенцах и 366,8 тыс. бежавших в соседние страны по состоянию на 12 сентября.
Ранее в ООН признавали, что реальное число переселенцев намного больше и может превышать 1 млн, так как многие внутренние переселенцы предпочитают не регистрироваться.
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