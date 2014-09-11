В Днепропетровске похоронили тела 11 неизвестных солдат, которые погибли в зоне АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Солдаты погибли во время боев в Старобешево и Иловайске. Их похоронили со всеми военными почестями. Провожать в последний путь защитников пришли представители Днепропетровской ОГА, военные и простые граждане.

«Чужих детей не бывает и чужих солдат не бывает. Это герои Украины, которые нас с вами защищали. Мы делаем то, что обязаны. Мы подготовили около 300 могил. Это место определили для неизвестных бойцов. Думаем, что в будущем здесь должна быть аллея погибших героев», - цитирует пресс-служба советника губернатора Вадима Шебанова.Читайте такжеПервые официальные данные о погибших под Иловайском: не менее 200 человек

Согласно информации пресс-службы, еще 77 тел и останки неопознанных защитников Украины находятся в моргах Днепропетровска. По процедуре предоставляется 10 дней на идентификацию тел погибших. За это время берутся все необходимые для узнавания анализы, опрашиваются родственники, проводятся другие следственные действия. Если за этот период установить личность не удалось, прокурором принимается решение о захоронении. После установления личности погибших, которые уже похоронены, родственники имеют право принять решение о перезахоронении.

По данным Днепропетровской ОГА, сегодня очень важно собрать всю информацию и свидетельство всех участников боевых действий в районах Шахтерска, Зеленополья, Иловайска, Старобешево, Саур-Могилы с тем, чтобы каждый защитник был найден и похоронен с заслуженными почестями.

По словам директора департамента взаимодействия с правоохранительными органами, гражданской защиты и обороны Днепропетровской ОГА Ирины Федорчук, в Днепропетровской области отработана система, которая позволяет провести необходимые экспертизы и идентифицировать личность погибших. Также область инициирует создание в Днепропетровской области единого реестра погибших в зоне АТО и их вероятных родственников.

Согласно информации ОГА, родственникам военных, которые разыскивают родных, необходимо для начала обращаться в военкоматы по месту жительства, а затем в бюро судебно-медицинской экспертизы.