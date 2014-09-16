После перерыва депутаты все-таки согласились проводить заседание Рады в закрытом режиме
Проведение закрытого заседания поддержали 265 депутатов.
Верховная Рада со второй попытки поддержала проведение пленарного заседания в закрытом режиме.
Об этом сообщил народный депутат от ВО «Батькивщины» Андрей Шевченко в своем Twitter.
«Продавили режим закрытого заседания - 265 голосов», - написал он.
Продавили режим закритого засідання - 265 голосів. Проанонсована інформація Міноборони. Стенограма буде закритою. Рішення оприлюднять
— Andriy Shevchenko (@ashevch) 16 сентября 2014
Кроме этого Шевченко добавил, что «проанонсирована информация Минобороны. Стенограмма будет закрытой. Решение обнародуют».
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Также нардеп отметил, что «в режиме закрытого заседания Порошенко рассчитывает найти голоса за законы об особом статусе для Донбасса и об амнистии ДНР и ЛНР».
Однако, отмечает он, что «пока за эти законы голосов нет».
Шевченко сообщил, что «ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода» - против. Будут голосовать «за» экс-регионалы, коммунисты, люди Президента и «УДАР».
В режимі закритого засідання @poroshenko розраховує знайти голоси за закони про особливий статус для Донбасу та про амністію ДНР та ЛНР
— Andriy Shevchenko (@ashevch) 16 сентября 2014
Как сообщал УНИАН, в ВР проходит заседание лидеров фракций и групп. В заседании ВР объявлен перерыв.
Как сообщила корреспонденту УНИАН народный депутат Украины Лилия Гриневич, в начале заседания народные депутаты Украины не поддержали предложение проводить заседание парламента в закрытом режиме. По ее словам, поэтому был объявлен перерыв в работе ВР и сейчас проходят консультации между лидерами фракций и групп. Ни один вопрос повестки дня сегодня еще не рассматривался.
Ранее на сайте парламента появилась информация о том, что депутаты не проголосовали за проведение сегодня закрытого заседания Верховной Рады. За это решение проголосовал лишь 121 народный депутат.
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В то же время представителей СМИ на заседания не приглашают.
Сегодня в Верховной Раде должно было состояться закрытая часть заседания, во время которой народные депутаты планировали заслушать информацию начальника Генерального штаба Вооруженных сил - главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко относительно ситуации в зоне проведения антитеррористической операции. Ожидалось, что в 12.15 должна была начаться открытая часть заседания ВР.