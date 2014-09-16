Депутаты отказались рассматривать "мирный план Порошенко" в закрытом режиме, объявлен перерыв

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко на своей странице в «Фейсбук».Читайте такжеСегодня в ВР ратифицируют Соглашение об ассоциации и рассмотрят "особый статус" Донбасса

"За "закрытый режим" сегодняшнего заседания ВР проголосовало "аж" 112 депутатов. Я голосовал против. Страна должна знать, что действительно происходит на востоке Украины: сколько раз Путин нарушал перемирие, сколько наших ребят погибло, что такое "специальный статус на 3 года" для Донецка и Луганска", - сообщил он.

Кроме этого, на сайте парламента появилась информация о том, что депутаты не проголосовали за проведение сегодня закрытого заседания Верховной Рады.

Как сообщила корреспонденту УНИАН народный депутат Украины Лилия Гриневич, в начале заседания народные депутаты Украины не поддержали предложение проводить заседание парламента в закрытом режиме. По ее словам, поэтому был объявлен перерыв в работе ВР и сейчас проходят консультации между лидерами фракций и групп. Ни один вопрос повестки дня сегодня еще не рассматривался.