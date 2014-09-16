Геращенко прогнозирует сложное обсуждение в ВР законопроектов об амнистии и особом статусе Донбасса

Народный депутат от «УДАРа», уполномоченный президента по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко прогнозирует, что сегодняшнее заседание парламента будет чрезвычайно непростым и драматичным из-за обсуждения двух очень сложных законопроектов — об амнистии и особом статусе определенных территорий в Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Геращенко сказала в комментарии журналистам перед началом заседания парламента, первая часть которого должна пройти в закрытом режиме.

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Относительно законопроекта об амнистии она отметила, что в соответствии с законопроектом под амнистию не попадают люди, совершившие тяжкие преступления: убийства, изнасилования, теракты, а также те, кто был причастен к трагедии с катастрофой малайзийского Боинга-777, в результате которой погибли почти 300 человек.

“Речь идет о том, что не будут попадать под уголовную ответственность те граждане, которые стали жертвами информационных войн, информационного «яда» со стороны российских телеканалов и верили в эту несуществующую фата моргану под названием “Новороссия”, которая принесла столько зла и боли на эту территорию”, - сказала Геращенко.

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Кроме того, она прогнозирует непростые дискуссии во время обсуждения законопроекта об особом статусе территорий на Донбассе.

“Данный закон предусматривает увеличение полномочий для регионов в вопросах экономическом, гуманитарном”, - сказала депутат.