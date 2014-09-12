Порошенко надеется, что Рада примет закон об особом статусе Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совместного брифинга с президентом Европейской комиссии Жозе-Мануэлем Баррозу после их встречи в Киеве.

«Я надеюсь, что будут приняты законопроекты, касающиеся борьбы с коррупцией, - об антикоррупционном бюро. Я надеюсь, что нам удастся передать в Верховную Раду законопроект об амнистии, законопроект об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, о временном порядке с расширением прав местного самоуправления, которые являются ключевыми элементами мирного плана и являются частью политического диалога с Донецком и Луганском», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября представили президентский законопроект о создании Национального антикоррупционного бюро.

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Предусматривается, что Национальное антикоррупционное бюро будет иметь в своем штате 700 работников. Его председатель будет назначаться президентом на 7-летний срок без права переизбрания на следующий срок.

НАБ будет заниматься исключительно коррупционными преступлениями высокопоставленных должностных лиц: чиновников I и II категории, судей, прокуроров, высокопоставленных должностных лиц силовых структур, президента, премьер-министра, а также депутатов от областных советов и выше.

Предусматривается, что заработная плата сотрудников НАБ будет значительно выше, чем у работников других силовых структур. В частности, следователь будет получать 18 тыс. грн, а руководитель НАБ 60 тыс. грн.

Все кандидаты на должности в НАБ пройдут тест на полиграфе.

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Народный депутат, уполномоченный президента Украины по вопросам урегулирования ситуации на востоке Ирина Геращенко сообщала о разработке законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На будущей неделе его могут обсудить в парламенте.

Геращенко заметила, что в законе об особом статусе речь не будет идти о федерализации.