Полный отчет по катастрофе Боинг-777 над Донбассом опубликуют в течение года

Об этом сообщил председатель комиссии Тиббе Юстра (Tjibbe Joustra) в предварительном отчете о расследовании катастрофы MH17, который был обнародован сегодня.

«Авария MH17 шокировала весь мир и вызвала множество вопросов. Совет безопасности Нидерландов хочет определить причину авиакатастрофы ради близких погибших и для общества в целом», - заявил он.

Читайте также"Маленькие объекты", уничтожившие Боинг-777, попали в самолет снизу - комиссияПо его словам, первые результаты расследования свидетельствуют, что авария MH17 произошла в результате внешних причин.

«Дополнительные исследования будут необходимы, чтобы определить причину с большей точностью. Совет безопасности считает, что дополнительные доказательства станут доступны для расследования в будущем», - отметил председатель комиссии.

«В Предварительном отчете представлены первые выводы о проведенном расследовании. С этого момента следственная группа будет работать в направлении получения своего окончательного доклада», - добавил он.

Как отмечает Юстра, Совет безопасности Нидерландов планирует опубликовать окончательный отчет о причинах аварии Боинга-777 на протяжении года с момента катастрофы.

Ранее сегодня Комиссия опубликовала предварительный отчет, где приходит к выводу, что самолет был разрушен в воздухе вследствие попадания большого количества объектов извне.