Профильный комитет Рады одобрил Соглашение об ассоциации

Соответствующее решение комитет принял во вторник утром на внеочередном заседании.

Читайте такжеРоссия требует, чтобы соглашение с Евросоюзом не мешала Украине вступить в ТСКомитет единогласно (9 голосов за, ни одного против) рекомендовал Верховной Раде поддержать закон о ратификации Соглашения в целом, сообщает Европейская правда.

Как сообщала Европейская правда, президент Петр Порошенко в понедельник 15 сентября внес ратификационный законопроект в Раду. До этого в течение почти трех месяцев власть объясняла, что ратификация откладывается по техническим причинам.

Во вторник заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль признала, что причиной затягивания были консультации с Россией.