Профильный комитет Рады одобрил Соглашение об ассоциации
09:37, 16 сентября 2014Политика
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Комитет Верховной Рады по вопросам европейской интеграции завершил процедуру подготовки Соглашения об ассоциации до внесения в сессионный зал.
Комитет единогласно рекомендовал Совету поддержать закон о ратификации / УНИАН
Соответствующее решение комитет принял во вторник утром на внеочередном заседании.
Читайте такжеРоссия требует, чтобы соглашение с Евросоюзом не мешала Украине вступить в ТСКомитет единогласно (9 голосов за, ни одного против) рекомендовал Верховной Раде поддержать закон о ратификации Соглашения в целом, сообщает Европейская правда.
Как сообщала Европейская правда, президент Петр Порошенко в понедельник 15 сентября внес ратификационный законопроект в Раду. До этого в течение почти трех месяцев власть объясняла, что ратификация откладывается по техническим причинам.
Во вторник заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль признала, что причиной затягивания были консультации с Россией.
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