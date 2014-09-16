В Украину прибыла миссия Евросоюза по вопросу безвизового режима

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы представительства ЕС в Украине.

Как сообщается, посол ЕС в Украине Ян Томбинский вместе с замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль приветствовали сегодня группу экспертов из Европейской комиссии, государств-членов ЕС и ФРОНТЕКС, которые будут оценивать состояние имплементации плана действий по либерализации визового режима в Украине.

Это первый экспертный визит, который продлится до 26 сентября и сосредоточится на вопросах миграции, предоставления убежища, безопасности документов и управления границами.

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Отмечается, что обе стороны подчеркнули важность продвижения вперед в реализации реформ, предусмотренных в плане действий либерализации визового режима, несмотря на кризисную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 20 августа Кабинет министров Украины на заседании утвердил программу о переходе ко второй фазе безвизового режима с Европейским союзом.