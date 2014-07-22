Рада приняла один из основных законов на пути к безвизовому режиму с ЕС

За закон "О внесении изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус" (регистрационный №4991) проголосовали 233 из 254 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Голосование проводилось несколько раз из-за нехватки необходимого количества голосов.

Читайте такжеКлимкин: Украина надеется на безвизовый режим примерно через год

В соответствии с законом, при согласии лица оцифрованные отпечатки пальцев рук вносятся в бесконтактный электронный носитель в случае оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу, дипломатического паспорта Украины, служебного паспорта Украины, удостоверения личности моряка, удостоверения члена экипажа, удостоверения личности без гражданства для выезда за границу, проездного документа беженца.

Оцифрованные отпечатки пальцев рук человека после внесения в бесконтактный электронный носитель изымаются из Реестра и уничтожаются.

В законе указано, что оцифрованные отпечатки пальцев рук получаются после достижения человеком 12-летнего возраста.

Как говорится в пояснительной записке к закону, его принятие позволит обеспечить выполнение рекомендаций европейский специалистов по либерализации визового режима с Евросоюзом.

Справка: введение в Украине биометрических загранпаспортов, которые будут содержать отпечатки пальцев их владельцев, является основным требованием Евросоюза для упрощения визового режима. Власти Украины пообещали, что биометрические паспорта начнут выдаваться 1 января 2015 года, и будут почти вдвое дешевле, чем сегодняшние загранпаспорта.