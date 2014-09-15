Kurier: Бесправные солдаты России

Об этом пишет Эльке Виндиш в своей статье «Бесправные солдаты России», опубликованной на сайте немецкой газеты Kurier.

Элла Полякова говорит о «чрезвычайном положении». Кроме негодования в ее голосе слышится отчаяние, когда она говорит об "инциденте". Под видом обычных людей, нуждающихся в консультациях, съемочная группа близкого к правительству российского телеканала НТВ проникла в прошлую пятницу в офис "Солдатских матерей Санкт-Петербурга».

«Камера, - говорит Полякова, председатель организации, для Kurier, - уже была включена, и журналисты вели себя с нами крайне грубо. Они обвиняли нас в деморализации войск, потому что мы настойчиво наблюдаем за ними и собираем подписи против войны в Украине. Они требовали предоставить им нашу бухгалтерию, так как хотели доказательств, что мы работаем с западными фондами и к тому же, являемся иностранными агентами». Позже группа подстерегала отдельных сотрудников.

Полякова боится, что теперь солдатские матери будут «раскрыты» на пленке. В конце концов, на веб-сайте канала уже есть «свидетельства» финансирования организации со стороны США и речь людей, которые напрасно ждут посетителей.

«Никому не нужна помощь и консультации женщин, чьим сыновьям, как и сыну 73-летней Поляковой, уже за 40 лет и которых никто призывать не будет», - ехидно написано на сайте канала.

Открытое общество

По ее собственным словам, у Поляковой, которая также входит в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, не было личных мотивов, когда в 1991 году она была одним из соучредителей организации.

«Тогда мы хотели дать возможность нашим гражданам помогать друг другу и цивилизованно решать конфликты. И сделать более прозрачными такие структуры, как армия, тюрьмы и психиатрические лечебницы, где все решается не по закону, а по личному усмотрению». Россия может измениться только посредством открытого общества, говорит Полякова.

Но солдатские матери плывут против течения. Недавние опросы показали: никогда готовность к гражданскому неповиновению в посткоммунистической России не была такой низкой, как сейчас. Поэтому Кремль и правительство ужесточили закон, согласно которому неправительственные организации, работающие с западными финансовыми фондами, обязаны добровольно внести себя в список как «иностранных агентов». Если они отказываются, Министерство юстиции позаботится о такой ​​записи.

Перед судом

Солдатские матери Санкт-Петербурга не собираются с этим мириться и намерены на заседании суда 16 сентября протестовать против «дела и судебного процесса»: следователи прокуратуры «многократно нарушили действующий закон».

Такая «чепуха», говорит Полякова, имея в виду составленные профессионалами документы для суда, стоит драгоценного времени, которое нужно для чего-то более важного. По данным солдатских матерей, в Украине воюют до 15000 российских солдат, многих заставили. Солдатам контрактной службы прервали контракты и отправили их как «добровольцев», обязав при этом молчать.

Кто не придерживается правил, должен, как и специалисты по поиску, учитывать последствия. Только в Пскове на северо-западе России, где расположена 76-ая десантно-штурмовая дивизия, за последние 4 недели было 9 нападений на журналистов и правозащитников.

Глава областной организации оппозиционной социал-либеральной партии «Яблоко», Лев Шлоссберг, с 29 августа лежит в больнице с травмой головы и сотрясением мозга. Губернатор предоставил двух телохранителей, которые круглосуточно дежурят у кровати. Но Шлоссберг продолжает получать угрозы убийства.

Опасные поиски

Он разыскивал пропавших без вести и тихо похороненных десантников и поделился своими выводами с местной газетой. По его словам, в середине августа в Украину была отправлена первая тысяча солдат, где целая рота - по крайней мере, 80 солдат – была почти полностью уничтожена в ходе боев с украинскими правительственными войсками. По крайней мере, такой вывод можно сделать из всех телефонных разговоров солдат с их семьями.

Первоначально, как сказал Шлоссберг Радио Свобода, должны были задействовать еще две ударные бригады из 1000 солдат. Но передислокация была отменена. Из страха международного скандала и из-за массового неповиновения.

Даже в офицерском корпусе, утверждает Шлоссберг, растет сопротивление. Там действительно готовы к бою, где прикажет Родина-мать, но они хотят также знать, за что бороться, и «крытого законом приказа» вместе с официальным заявлением, что Россия находится в состоянии войны. Хотя, общее недовольство не приведет к мятежу, считает Шлоссберг: «Но для боевого духа будет иметь катастрофические последствия».

«Солдатские матери»

За права военнослужащих

Каждый год около 10 тысяч российских солдат ищут совета и помощи «Солдатских матерей Санкт-Петербурга», одной из наиболее важных инициатив в области прав человека в России. Благотворительная неправительственная организация вступается за права военнообязанных и военнослужащих, которые часто подвергаются вымогательству, жестокому обращению, рабскому труду и отказах в медицинской помощи. Тысячи солдат ежегодно умирают или кончают жизнь самоубийством.

Просветительские кампании

Солдатские матери разъясняют права, документируют нарушения прав человека, оказывают помощь и вступаются за них на гражданской службе. Для Кремля, они как бельмо на глазу, и именно поэтому он выступает против них.