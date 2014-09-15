В сети появились фото и видео уничтоженного аэропорта в Луганске

12:05, 15 сентября 2014
Политика
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Боевики продолжают уничтожать инфраструктуру Донбасса.

В сети появились фотографии аэропорта в Луганске. Изуродованные самолеты и одни лишь каркасы вместо стен.

Еще 2 сентября губернатор Луганщины Ирина Веригина сообщила, что боевики полностью разрушили луганский аэропорт. За день до этого в СНБО подтвердили, что в Луганске украинские военнослужащие вышли из аэропорта.

Видео Радио Свобода

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