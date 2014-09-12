В Луганске боевики уже выгоняют горожан из домов

Как пишет "Информатор" со ссылкой на очевидцев, 11 сентября в Луганске был захвачен частный дом по улице Челюскинцев.

Как сообщается, возле дома остановились две машины. Из них вышли вооружённые люди и, сославшись на распоряжение "председателя Совета Министров ЛНР" Игоря Плотницкого, потребовали освободить помещение и вынесли вещи прежних хозяев.

Читайте такжеВ Краснодоне боевики заставляют предпринимателей платить "дань"Кроме того, 11 августа "экспроприировали" в частном секторе пять домов (территория между кольцом Гаевого и кинотеатром "Буревестник"). Со слов очевидцев, информацию о пустующих жилищах получили от "квартальных".

Как сообщал УНИАН, Федеральная миграционная служба России предоставила боевикам в Луганской и Донецкой областях списки украинцев, которые оформили статус беженца при выезде в РФ во время АТО, для "национализации" их жилищ.