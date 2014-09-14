Под Иловайском погибли 107 украинских и более 300 российских военных - Гелетей

В бою под Иловайском погибли 107 украинских военных.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Валерий Гелетей в интервью 5 каналу.

"Мы наступали по всему фронту. Мы практически окружили город Луганск, окружили город Донецк, именно через Иловайск... Мы уже работали на части города Луганск, мы заходили в город Донецк... <...> Уже в ближайшее время мы ожидали зачистки города Горловка", - подчеркнул Гелетей.

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По его мнению, именно на этой стадии Путин понял, что он проиграл войну на Донбассе. Ведь еще немножко, и основные центры терроризма будут обезврежены. Поэтому, считает Гелетей, российский президент и решил ввести свои войска. Именно это кардинально изменило масштаб антитеррористической операции и ситуацию на фронте.

"Когда идет такая широкомасштабная операция, в таких операциях потери совсем другие", - отметил министр.

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Гелетей сообщил, что уже сейчас известно о 107 погибших под Иловайском украинских патриотов. Однако у российской стороны потери гораздо больше.

"Там гораздо больше потерь. Гораздо больше потерь человеческой силы. Но об этом почему-то меньше говорят. Потому что в России делают все, чтобы замолчать. А там больше 300 человек "200-х", которых повезли в Россию", - заявил он.