Янукович уверен, что Ющенко объединит ”все здоровые силы общества”
14:01, 23 февраля 2008Политика
921
Лидер ПР поздравил Президента
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с днем рождения.
Об этом говорится в сообщении Персонального информационного сервера В.ЯНУКОВИЧА, переданном УНИАН.
В.ЯНУКОВИЧ пожелал В.ЮЩЕНКО здоровья, успехов в исполнении задач “важной государственной миссии”.
Лидер Партии регионов выразил уверенность в том, что на этом пути Президент Украины сумеет объединить все здоровые силы общества.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter