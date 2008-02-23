Янукович уверен, что Ющенко объединит ”все здоровые силы общества”

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с днем рождения.

Об этом говорится в сообщении Персонального информационного сервера В.ЯНУКОВИЧА, переданном УНИАН.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал В.ЮЩЕНКО здоровья, успехов в исполнении задач “важной государственной миссии”.

Лидер Партии регионов выразил уверенность в том, что на этом пути Президент Украины сумеет объединить все здоровые силы общества.