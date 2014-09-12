Украина, Россия и ЕС достигли компромисса в вопросе применения Соглашения об ассоциации - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин заявил журналистам в Брюсселе после трехсторонних консультаций по имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в части зоны свободной торговли в формате Украина-Россия-ЕС.

По словам Климкина, кроме того, ЕС готов продолжить действие автономных преференций и оставить открытым рынок для украинских товаров на ближайшую перспективу - до 2015 года.

"Я хочу сказать, что ЕС выразил готовность, и сейчас работает над важным решением о продлении до 2015 года автономных преференций таким образом, чтобы доступ к рынку ЕС для украинских товаров оставался открытым на ближайшую перспективу. После этого мы нашли решение, каким образом мы дальше будем работать в рамках зоны свободной торговли с СНГ и каким образом совместить эти две позиции", - заявил он.

Читайте такжеПорошенко: никаких изменений в Соглашение с ЕС не вноситсяВ связи с этим Климкин выразил благодарность ЕС за «уникальное предложение относительно одностороннего доступа украинских товаров к европейскому рынку, которое позволит производителям эффективно подготовиться к дальнейшей либерализации и максимально эффективной реализации всех положений соглашения о ЗСТ».

Кроме того, по словам министра, Соглашение о зоне свободной торговли будет ратифицировано без внесения изменений.

"Таким образом, у российской стороны нет оснований для применения ограничительных мер к украинскому экспорту в связи с применением соглашения. Мы продолжим трехстороннее взаимодействие по торговым вопросам", - подчеркнул он.

Читайте такжеПорошенко попросил Баррозу отсрочить сниженные пошлины на европейские товарыВместе с тем глава украинского МИД сообщил, какие именно механизмы решения вопроса совместимости ЗСТ с ЕС и ЗСТ с СНГ были найдены.

Как сообщал УНИАН, 27 июня Украина и Евросоюз подписали экономическую часть Соглашения об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Политическая часть соглашения была подписана 21 марта.

Ратификация соглашения будет происходить в Верховной Раде и Европарламенте синхронно 16 сентября.

В Европарламенте заявили, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом может быть введен в действие с 1 ноября на временной основе при условии ее ратификации на следующей неделе.

Однако Россия потребовала внести изменения в текст соглашения. Власти РФ объясняли свои требования тем, что положения соглашения представляют риски для России. Россия хотела, чтобы Киев и Брюссель изъяли из зоны свободной торговли более 20% товаров.

11 сентября некоторые СМИ сообщили, что РФ отказалась от намерений требовать внесения изменений в соглашения, однако предлагает Украине изменить порядок его исполнения.