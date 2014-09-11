Украина и Европарламент синхронно ратифицируют СА 16 сентября

22:01, 11 сентября 2014
Политика
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Верховная Рада 16 сентября синхронно с Европейским парламентом ратифицирует Соглашение об ассоциации (СА) с Европейским союзом. 

REUTERS\

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время встречи с президентом Европарламента Мартином Шульцом, сообщает правительственный портал.

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"Глава правительства приветствовал готовность Европарламента ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом синхронно с Верховной Радой 16 сентября", - сообщила пресс-служба.

В свою очередь Мартин Шульц отметил, в настоящее время прорабатывается возможность организации видеомоста между Страсбургом и Киевом для того, чтобы процедура голосования депутатов состоялась одновременно.

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