Украина и Европарламент синхронно ратифицируют СА 16 сентября

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время встречи с президентом Европарламента Мартином Шульцом, сообщает правительственный портал.

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"Глава правительства приветствовал готовность Европарламента ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом синхронно с Верховной Радой 16 сентября", - сообщила пресс-служба.

В свою очередь Мартин Шульц отметил, в настоящее время прорабатывается возможность организации видеомоста между Страсбургом и Киевом для того, чтобы процедура голосования депутатов состоялась одновременно.