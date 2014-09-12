ГПУ открыла ряд уголовных дел по факту незаконных выборов в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Минюст две недели назад обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовные производства по фактам незаконного проведения выборов. И Генпрокуратура по нашей просьбе открыла ряд уголовных производств... По этим фактам будет проведено расследование, и независимо от того, сколько пройдет времени, виновные понесут наказание", - сказал Петренко.

По словам министра, уголовные производства открыты по ст. 109 (посягательство на территориальную целостность и конституционный строй Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Также он обратил внимание на то, что в оккупированном Россией Крыму происходят массовые ущемления как украинцев, так и крымских татар, проводятся обыски в их домах, из библиотек и магазинов изымаются украинские и крымскотатарские книги, которые якобы представляют опасность.

По словам Петренко, по этим фактам украинскими правоохранительными органами также открыты уголовные производства.