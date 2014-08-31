Сотрудники ФСБ изъяли из крымских магазинов книги о Джемилеве - Чубаров

В августе в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ провели рейды по книжным магазинам и среди частных реализаторов. Во время проверок некоторые книги изымали без объяснения причин.

Об этом на своей странице в Facebook пишет глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Крым.Реалии.

Чубаров отмечает, что в числе изъятых изданий была книга крымского историка Гульнары Бекировой «Мустафа Джемилев: На протяжении десятилетий голос крымских татар не было услышан», вышедшая в 2014 году.

«Указанная книга повествует об общественной, правозащитной и политической деятельности лидера крымских татар Мустафы Джемилева. В нее включены материалы о судебных процессах, раскрывающие становление движения за права крымскотатарского народа в целом, отрывки из мемуаров выдающихся правозащитников, в том числе П.Григоренко, А. Сахарова и др., посвященные М. Джемилеву, последнее слово М. Джемилева на Омском процессе 1976 г., обличающее преступный режим, подвергший репрессиям целые народы», – пишет Чубаров.

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Он уточняет, что в книгу также вошли интервью Мустафы Джемилева, данные разным изданиям уже после возвращения крымскотатарского народа на родину, выступления с трибуны Верховной Рады Украины, со сцены Евромайдана, а также знаменитая его речь на закрытом заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 31 марта 2014 г.

Как сообщалось ранее, «власти» Крыма 5 июля запретили въезд на свою территорию главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову на 5 лет. Ранее въезд в Крым сроком на пять лет был запрещен лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.