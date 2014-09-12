Избирательные участки в Крыму опечатывают украиноязычными печатями с трезубцем

Такую печать удалось запечатлеть корреспонденту Крым.Реалии.

Закон «О выборах депутатов так называемой Государственного Совета Республики Крым» принят во втором чтении 7 мая. После выборов в крымский парламент будет состоять из 75 депутатов, 25 из них будут избираться по одномандатным округам, 50 - по спискам.

Избирательные участки будут организованы в 85 крымских школах.

Генеральная прокуратура Украины выступила с заявлением, в котором напомнила о том, что организация проведения незаконных выборов на территории Автономной Республики Крым является уголовным преступлением.

16 марта 2014 на территории Крыма и города Севастополя состоялся так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Практически все страны мира не признали это голосование и считают, что Россия аннексировала Крым. Только 11 стран отказались осудить эту аннексию на Генеральной ассамблее ООН - в немногочисленную группу союзников России входят Армения, Беларусь, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Зимбабве и Венесуэла.