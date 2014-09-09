ГПУ грозит уголовной ответственностью за организацию выборов в Крыму

Об этом говорится в сообщении управления связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

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Отмечается, что в соответствии с п. 28, 30 ч. 1 ст. 85 Конституции назначение внеочередных выборов в Верховний Совет Крыма, а также очередных и внеочередных выборов в органы местного самоуправления отнесено к полномочиям Верховной Рады, которая не принимала никаких актов о назначении таких выборов на территории автономии на 14 сентября 2014 года.

«Любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом, а любой акт (решение, документ), изданный такими органами или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий», - отмечают в ГПУ.

Подчеркивается, что проведение выборов на временно оккупированной территории Украины с целью формирования незаконных органов власти фактически является захватом государственной власти.

За такие действия ст. 109 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В связи с этим ГПУ заявляет, что «в отношении лиц, которые будут организовывать незаконные выборы в Крыму, будут начаты уголовные производства и будут приниматься меры по их розыску и привлечению к уголовной ответственности».