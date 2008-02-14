Ющенко и Тимошенко в Москве не пересекутся

Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе запланированных на 21-22 число визитов в Москву будут работать по индивидуальным программам, которые не пересекаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

Он отметил, что визит Ю.ТИМОШЕНКО будет проходить в формате правительственного визита. Президент же примет участие в неформальном саммите СНД.

А.ЧАЛЫЙ подчеркнул, что у Ю.ТИМОШЕНКО запланирована российско-украинская встреча на уровне премьер-министров, и на сегодняшний день перечень лиц, с которыми планируют встретиться Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО, также разный.