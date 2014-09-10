В Киеве проходит внеочередной съезд "Народного фронта"

В Киеве начался первый этап внеочередного съезда политической партии "Народный фронт".

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие, в частности, премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Людмила Денисова, министр юстиции Павел Петренко и бывший секретарь СНБО Андрей Парубий.

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