В Киеве проходит внеочередной съезд "Народного фронта"
14:44, 10 сентября 2014Политика
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В Киеве начался первый этап внеочередного съезда политической партии "Народный фронт".
В Киеве проходит заседание "Нарожного фронта" / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие, в частности, премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Людмила Денисова, министр юстиции Павел Петренко и бывший секретарь СНБО Андрей Парубий.
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