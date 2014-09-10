Спецпосол МИД объяснил, почему наблюдатели ОБСЕ не фиксируют, кто начинает стрелять

Об этом в эфире 5 канала заявил посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Наблюдатели ОБСЕ, они же не супер-герои - это обычные гражданские лица, которые могут иметь определенный военный опыт в прошлом. Находясь в зоне конфликта, как только начинается обстрел, они садятся в машины и едут. Им не интересно выяснять, кто стреляет, потому что главное для них - это сохранить свою жизнь, у них мандат такой. Теоретически, мы могли бы привлечь любых других наблюдателей, но они будут вести себя так же, потому что они едут наблюдать, а не погибать от обстрелов», - заявил Кулеба.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что мониторинговая миссия ОБСЕ за день до этого все же зафиксировала нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков в городе Счастье Луганской области.

Также миссия зафиксировала 13 взрывов в окрестностях Мариуполя 8 сентября.